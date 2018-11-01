الرياض - السعودية | وفاة شخصين في مجرى السيول بوادي عُمير بمكة

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تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغ مفاده احتجاز شخصين بداخل أحد مجاري السيول بوادي بن عمير، وكانت الحالة عبارة انهيار عقم ترابي ساند على مصد خراساني و ووجود شخصين يبلغان من العمر( 15 - 18 ) عام، واحتجازهما أسفل المصد الخرساني وغرقهما جرى اخراجهما عن طريق وحدات الإنقاذ متوفين رحمهما الله رحمة واسعة.





صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر الموقع والمديرية العامة للدفاع المدني تهيب بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مجاري الأودية والسيول حال جريانها وأثناء هطول الأمطار راجين من الله السلامة للجميع.



