اليوم.. انطلاق المؤتمر الصحفي "انترناشونال فاشون أورد"

تعلن إدارة إنترناشيونال فاشون أوورد في موسمه الرابع انطلاق المؤتمر الصحفي اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 في تمام السابعة مساء، داخل فندق كونراد والذي يتم من خلاله التسجيل لحضور عروض الازياء بعد غد الجمعة الموافق 2 نوفمبر لمجموعة من المصممين العرب من المملكة العربية السعودية المصممة أميمة عزوز.



