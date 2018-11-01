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اليوم.. انطلاق المؤتمر الصحفي "انترناشونال فاشون أورد"

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:58 م
اليوم.. انطلاق المؤتمر الصحفي انترناشونال فاشون أورد
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أحمد رمضان متولى
 
تعلن إدارة إنترناشيونال فاشون أوورد في موسمه الرابع انطلاق المؤتمر الصحفي اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018 في تمام السابعة مساء، داخل فندق كونراد والذي يتم من خلاله التسجيل لحضور عروض الازياء بعد غد الجمعة الموافق 2 نوفمبر لمجموعة من المصممين العرب من المملكة العربية السعودية المصممة أميمة عزوز.

ومن المملكة المغربية المصممة صوفيا علاوي، ومن الجزائر المصمم كريم أكروف، ومن البحرين المصممة ابتسام سلمان، ومن مصر المصممة هبه أبو النجا، وبحضور صفوة سيدات المجتمع وبعض نجمات السينما والدراما.
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