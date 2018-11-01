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مصادر: إيران تؤسس ميليشيات جديدة في سوريا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:57 م
مصادر: إيران تؤسس ميليشيات جديدة في سوريا
مسلحون مع صورة قائد فيلق القدس
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وكالات
 

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إيران بدأت التركيز على تأسيس ميليشيات محلية في جنوب سوريا بعدما سحبت المسلحين غير السوريين بموجب طلبات موسكو.

 

وكشفت المصادر تخريج دفعة من 60 عنصراً  قبل أيام  من معسكر في اللجاة في ريف درعا، أشرف عليهم مدربون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني.

 

وأشارت إلى تجول ضباط إيرانيين في مخيمات للنازحين لتجنيدهم في وحدات عسكرية.

 

وكانت روسيا وعدت إسرائيل في يوليو الماضي بإبعاد القوات الإيرانية ووكلائها في سوريا مسافة 100 كيلومتر عن الحدود مع إسرائيل، وإزالة كل الصواريخ طويلة المدى القادرة على تجاوز المنطقة العازلة التي يبلغ طولها 100 كيلومتر.

 

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تؤكد بصورة متكررة عزمها على منع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا، خاصةً في المنطقة القريبة من الحدود.

 

وتسعى إسرائيل للتأثير على روسيا للحد من النفوذ الإيراني في سوريا.

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