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"الوطنية للإعلام": منتدى الشباب رسالة بأن مصر بلد الأمن والاستقرار

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:54 م
الوطنية للإعلام: منتدى الشباب رسالة بأن مصر بلد الأمن والاستقرار
حسين زين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم للعام الثاني على التوالي، بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، خلال الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر الجاري، يُعد رسالة واضحة للعالم أجمع، بأن مصر بلد الأمن والاستقرار، وأنها عادت لدورها الرائد والقيادي، لتقود العالم نحو السلام والبناء والتعمير والتنمية بمختلف المجالات.

وأضاف في بيان له، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة الوطنية الحكيمة الواعية للمنتدى وحضوره فعالياته، تؤكد حرصه وإيمانه بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، وخلق فرصة حقيقية للاستماع لأفكارهم، وتفعيل لغة الحوار لتقريب وجهات النظر ما بين مختلف شباب دول وشعوب العالم، وأيضًا الحوار البنّاء والمباشر بين الشباب والدولة لتنمية الوعي بحقيقة ما يجري على أرض مصر من بناء وتعمير.

وأشار إلى أن المشاركة المتزايدة والقوية بالمنتدى هذا العام، تعبر عن الصورة الحضارية لمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، وأن مصر أرض السلام والمحبة والتعايش السلمي.
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