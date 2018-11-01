هجوم الأحمر يكتسح.. أرقام من مشوار الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق الأهلي المصري، نظيره الترجي التونسي في تمام التاسعة مساء الجمعة الموافق 2 نوفمبر الجاري على استاد "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد الترجي لهذا الدور على حساب أول أغسطس الأنجولي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ما قدمه الأهلي والترجي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا قبل المباراة النهائية بين الفريقين:-





- الأهلي





خاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، فاز في 8 مباريات بنسبة (66.6%)، وخسر مباراتين (16.7%)، وتعادل في مباراتين بنسبة (16.7%).





سجل لاعبو الأهلي 23 هدفًا بمعدل تهديف (1.9 هدف لكل مباراة)، واستقبلت شباكه 8 أهداف بمعدل (0.66 هدف لكل مباراة).





حافظ الأهلي على نظافة شباكه في 8 مباريات، وكان أكبر فوز حققه الأهلي في البطولة بنتيجة 4-0 وتكرر مرتين الأولي أمام مونانا في ذهاب دور الـ32، والثانية أمام حوريا الغيني في دور المجموعات.





حقق 4 انتصارات وتعادلين على ملعبه في النسخة الحالية من دوري الأبطال، بينما حقق 4 انتصارات وهزيمتين في مبارياته خارج ملعبه بالبطولة





المغربي وليد أزارو هو هداف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 أهداف.





- الترجي التونسي





خاض الترجي 14 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث بدأ مشواره بالبطولة من الدور التمهيدي، حقق الفوز في 8 مباريات بنسبة (57%)، وخسر مباراتين بنسبة (14%)، وتعادل في 4 مباريات بنسبة (29%).





سجل لاعبو الترجي التونسي 22 هدفًا في مباريات دوري الأبطال هذا الموسم بمعدل (1.6 هدف لكل مباراة)، واستقبلت شباكه 9 أهداف بمعدل (0.64 هدف لكل مباراة)، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات





حقق 6 انتصارات وهزيمة وحيدة في مبارياته على ملعبه، بينما حقق 4 تعادلات وفوزين وهزيمة وحيدة في المباريات التي خاضها خارج ملعبه في البطولة الإفريقية هذا الموسم.





أكبر إنتصار حققه الترجي كان بنتيجة 5-0 على فريق الوئام الموريتاني في إياب الدور التمهيدي للبطولة.





أنيس البدري هو "هداف" الترجي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وسجل 5 أهداف.



