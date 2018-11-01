العراق: نجاة محافظ صلاح الدين من محاولة اغتيال

أعلن مصدر حكومي في محافظة صلاح الدين اليوم الخميس تعرض محافظ صلاح الدين، عمار جبر إلى محاولة اغتيال غربي قضاء بيجي، 220 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال جمال الدليمي مدير إعلام المحافظة إن"محافظ صلاح الدين تعرض اليوم لمحاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدف موكبه أثناء جولة له في شارع السوق الكبير بناحية الصينية" غربي بيجي.

وأوضح أن المحافظ لم يصب بأذى لكن اثنين من أفراد حمايته أصيبا بجروح.

وأضاف أن" المحافظ كان يشرف على إعادة تأهيل الشارع الرئيسي وسط المدينة استعداداً لعودة السكان المهجرين إليها".