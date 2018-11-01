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بطلب من محمد الناصر.. الشاهد يعرض تقريره عن أسباب إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم‎

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:53 م
بطلب من محمد الناصر.. الشاهد يعرض تقريره عن أسباب إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم‎
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مروى الجلاصي
 

عرض رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018، تقريرا لأسباب إعفائه وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم ومسؤولين في الوزارة.

و قد تم عرض التقرير على مكتب المجلس الذي قرّر إحالته على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للمتابعة وإجراء ما يلزم في نطاق الدور الرقابي للمجلس على الحكومة.

و يشار إلى أن التقرير جاء بناء على طلب توجّه به رئيس المجلس محمد الناصر إلى الشاهد، لمد المجلس بتفاصيل حول ما تم تداوله من شبهات فساد في قطاع الطاقة.

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