ضبط عناصر تشكيل عصابي بتهمة تقليد وترويج العملات الوطنية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ووردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بانتشار تداول العملات الوطنية من فئة الخمسين جنيه المقلدة بنطاق محافظتي "القاهرة والجيزة"، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين أن وراء ذلك النشاط "سامح.ح" 31 سنة، فني طباعة، وسابق اتهامه في العديد من القضايا آخرهم قضية "تقليد علامات تجارية" و3 آخرين، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية من فئة "خمسين جنيه" وقاموا باستئجار شقة سكنية كائنة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، واتخذوا منها مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي في تقليد العملات الوطنية مستخدمين أجهــزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة، وكذا الأدوات المساعدة المستخدمة في عمليات تقليد العملات الوطنية تمهيدًا لترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي (القاهرة – الجيزة) وذلك مقابل مبالغ مالية "صحيحة" طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورين بالشقة وبتفتيشها عثر على جهاز حاسب آلي" تجميع" بمشتملاته، 3 طوابع كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث المستخدمة في تقليد العملات المضبوطة، ماكينة تصوير ليزر ألوان، 2300 ورقة تصوير مطبوع فئة "خمسين جنيه"، 4 ورقات مالية مقلدة بكل فرخ ورق تصوير بإجمالي 460 ألف جنيه مقلدة، 1650 فرخ ورق تصوير يستخدم في طباعة العملات المقلدة، 3 حبارات طابعة ليزر ألوان مختلفة، قاطعة أوراق، وأدوات مساعدة في عمليات التقليد عبارة عن 3 شهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الكليات "مزورين بالكامل"، و4 هواتف محمول يستخدمها المتهمين في ممارسة نشاطهم الإجرامي.

وبفحص جهاز الحاسب الآلي فنيًا تبين أنه محمل بالعملات الورقية المقلدة المضبوطة فئة "خمسين جنيه" والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام الأجهزة المضبوطة وتماثل مثيلتها الصحيحة من حيث "المقاسات النسبية، التصميمات والألوان".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية، وذلك بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وبواقع مبلغ 400 "صحيحة" لكل ألف جنيه "مقلدة"، فأحالهم اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للنيابة.