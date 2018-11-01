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ولاية "تينيسى" تسعى لتنفيذ أول عملية إعدام عن طريق "الصعق بالكهرباء"

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:48 م
ولاية تينيسى تسعى لتنفيذ أول عملية إعدام عن طريق الصعق بالكهرباء
إدموند زاجورسكي
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خاطر عبادة
 

تخطط ولاية تينيسي الأمريكية لإعدام "إدموند زاجورسكي" البالغ من العمر 63 عاماً من خلال الصعق بالكهرباء مساء الخميس بعد أن طلب الرجل المدان عدم إعدامه عن طريق الحقنة المميتة.

 

وكان زاجورسكي الذي قتل رجلين في عام 1983 وكان يحمل مبلغًا كبيرًا من النقود لشراء 100 باوند من الماريجوانا، هو أول سجين أمريكي تم إعدامه بالصعق الكهربائي منذ عام 2013.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّه سيتم إعدامه في السابعة مساء يوم الخميس، وقال محامو زاجورسكي، إنه يعتقد أن المقعد الكهربائي سيكون خيارًا أقل إيلاما بالمقارنة مع مزيج الحقنة القاتلة.

 

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