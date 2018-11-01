المصري يدعو لجمعية عمومية عادية في ديسمبر المقبل

وجه مجلس ادارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية عادية يوم الجمعة 28 من شهر ديسمبر بالمقر الرئيسي باستاد النادي المصري.





واعلن مجلس المصري عن جدول الأعمال والذي جاء على النحو التالي:-





• التصديق على المحضر السابق





• شغل منصبين عدد 2 ( نائب رئيس + عضو مجلس إدة فوق السن ) لاستكمال مجلس إدارة عن الفترة من 2021/2017م .





• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2017/7/1 م حتى 2018/6/30 م.





• عرض مشروع الموازنة للعام المالى 2018/7/1 م حتى 2019/6/30 م.





• الموافقة على مكافأة مراقب الحسابات .





• مايستجد من أعمال منها ( مقترحات الاعضاء العاملين المسبقة ــــ مايخص العضوية العاملة وعضويات الأفرع ) وأي أعمال أخرى.