أحزاب كردية تدعو دمشق "للوقوف صفا واحدا والتصدي للتهديدات التركية"

أفاد مراسل RT في الشمال السوري، بأن أحزاب سياسية شمال وشرق سورية دعت، دمشق "للوقوف صفا واحدا والتصدي للاعتداءات والتهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سورية".

ودعت الأحزاب في بيان لها، اليوم الخميس، دمشق للوقوف صفا واحدا والتصدي للاعتداءات والتهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سورية، باعتبار "الاعتداءات التركية انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية"، محملة دمشق "كافة المسؤوليات القانونية".

وأضافت في البيان أنه "على المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد الاعتداءات التركية وسياستها في زعزعة الاستقرار، وإلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن في المنطقة، والدفع من أجل إيجاد صيغة للحل السياسي في سورية".

وفي الوقت الذي تكثفت فيه الجهود الدولية بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، تصاعدت في الأيام الأخيرة الاعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، مع ازدياد وتيرة التهديدات، التي تأتي بالتزامن مع حملة دحر الإرهاب التي تقودها قوات سورية الديمقراطية "قسد" ضد المجموعات الإرهابية في آخر معاقلها بدير الزور.

وتهدف هذه الاعتداءات إلى "عرقلة الحل السياسي في سورية ومساندة الفصائل الإرهابية".

والأحزاب الموقعة على البيان هي:

- حزب الاتحاد السرياني

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

- الحزب اليساري الكردي في سورية

- الهيئة الوطنية العربية

- حزب المحافظين الديمقراطي

- حزب الخضر الكردستاني

- حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية

- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني

- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني

- اتحاد الشغيلة الكردستانية

- حركة الإصلاح – سورية

- الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي )

- حزب الاتحاد الديمقراطي

- الاتحاد الليبرالي الكردستاني

- حركة التجديد الكردستاني

- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري

- البارتي الديمقراطي الكردستاني