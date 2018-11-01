الليلة.. أولى حلقات برنامج "ساعة أمل" مع أمل منصور على شاشة "ltc"

تبدأ الإعلامية الدكتورة أمل منصور، أولى حلقات برنامجها الجديد "ساعة أمل" على قناة ltc، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر فى الخامسة مساءً.





وتضع الحلقة العديد من التساؤلات حول هل يعتبر وجود اصدقاء من العمل والدراسة في حياة المراة امرا مرفوضا أم مقبول من الزوج؟، في رايك من السبب فى عدم وجود حوار بين الزوجين الرجل ام الست ، هل يمكن ان تكون الزوجه هى الصديقه الاقرب والاخلص لزوجها والعكس ايضا؟ ، ماهي اهم اسباب لجوء الزوجين للطلاق؟.





وأعربت الاعلامية أمل منصور، عن سعادته بتجربتها الإعلامية الجديدة من خلال برنامج " ساعة الأمل "، وأن البرنامج يسعى فى إطار الإعلام الجاد والهادف إلى رصد الظواهر الإيجابية فى المجتمع وبخاصةً الأسرة المصرية، والقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات ولا سيما ظاهرة الطلاق والتى انتشرت فى المجتمع المصرى وأصبحت تهدد الأسرة المصرية، وفى اطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتى تهدد المجتمع المصرى.





ويستضيف البرنامج نخبة من المتخصصين وأساتذة الجامعات وطرح الرؤى والافكار ودق ناقوس الخطر لمواجهة التحديات التى تواجه الأسرة المصرية وتهدم أركان البيت المصرى.





"ساعة أمل" يذاع فى الخامسة مساء اليوم الخميس على شاشة ltc.