الاتحاد والرائد بث مباشر يلا شوت| مشاهدة اهم مباريات الدوري السعودي اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الاتحاد اليوم

سيدخل العميد هذا اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب في المركز الأخير برصيد نقطتين بعد ست مباريات له في الدوري، تعادل في إثنين تلقى خمس هزائم، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، وسيكون هذا اللقاء الثالث لسلافين بيليتش، بعد مواجهتي أحد والهلال في الدوري، وسيسعى المدرب الكرواتي لتحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة .

الاتحاد والرائد بث مباشر يلا شوت| مشاهدة اهم مباريات الدوري السعودي اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الاتحاد اليوم

ويفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، وذلك يوم الخميس 1 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 23 صفر 1440 هجرياً.









على الجانب الآخر يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وأربع هزائم، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث، نقاط مستغلًا الحالة السيئة التي يمر بها النمور، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء ليتقدم في جدول الترتيب.

الاتحاد والرائد بث مباشر يلا شوت| مشاهدة اهم مباريات الدوري السعودي اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الاتحاد اليوم





الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

سيشهد هذا اللقاء عودة حارس المرمى عساف القرني بعد تعرضه لوعكة صحية بعد مباراة الهلال، بالإضافة إلى أحمد عسيري الذي انتظم في التدريبات الجماعية، لكن من المتوقع أن لا يشارك مع الفريق لعدم اكمال لياقته، وفهد المولد الذي شارك بديلًا في لقاء الهلال في الجولة الماضية، من المتوقع أن يبدأ أساسيًا ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف .





من المتوقع أن يعتمد بيليتش على الطريقة التي اعتاد عليها الاتحاد منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يدفع اجد عبد الرحمن الغامدي على الطرف الأيمن لغياب المولد.





التشكيل | 4-2-3-1





عساف القرني

منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عون السلولي - حسن معاذ

كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد

أليكساندر بيشيتش





الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

لن يغيب عن الرائد أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء ضد الاتحاد، بعد انضمام اللاعب صقرعطيف للتدريبات الجماعية مع الفريق وذلك بعد إجراء والده عملية جراحية تكللت بالنجاح، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب بيسنيك هاسي لإختيار التشكيل الأمثل للمباراة .





لن يغيرالمدرب الألباني كثيرًا في طريقته الذي اعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بمحمد العمري وهشام بلقروي في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على أحمد حمودان لقيادة خط الهجوم .

التشكيل | 4-4-2





عز الدين دوخة

عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة

فرحان حساني - دانيال أمورا

صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان

أحمد حمودان