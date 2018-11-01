رسميا.. ٤ صالات تستضيف مونديال اليد للرجال في مصر ٢٠٢١

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، الصالات التي ستستضيف بطولة العالم للرجال التي ستقام في مصر يناير ٢٠٢١، وهي أربع صالات: الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الاتحاد المصري لكرة اليد في مقره الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، وصالة برج العرب بالاسكندرية.





وقال المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن الاتحاد المصري تلقى موافقة رسمية من الاتحاد الدولي على الصالات الأربع لاستضافة مباريات مونديال الرجال.





وتحدث نصر سعة الصالات، حيث تسع صالة ستاد القاهرة (١٦,٢٠٠ متفرج)، وصالة العاصمة الإدارية ( ٧ آلاف متفرج)، وصالة ٦ أكتوبر (٤,٥٠٠ متفرج)، وصالة برج العرب (٥ آلاف متفرج).





وأضاف نصر أن العمل بدأ بالفعل في إنشاء الصالات الجديدة في العاصمة الإدارية و٦ أكتوبر، وعقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم يناير المقبل في ألمانيا والدنمارك سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باستضافة بطولة العالم ٢٠٢١ في مصر، مؤكدا أنه سيكون الحدث الأهم للرياضة المصرية خلال العامين المقبلين.





وأشاد نصر بالدور الذي توليه الدولة بكل أجهزتها للتجهيز لبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١، لاسيما وزارة الشباب والرياضة التي لا تدخر جهدا في هذا الملف.



