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اكتشاف ثغرة في تحديث iOS 12.1 تثير زعر المستخدمين!

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:34 م
اكتشاف ثغرة في تحديث iOS 12.1 تثير زعر المستخدمين!
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ظهرت ثغرة بتحديث iOS 12.1 تسمح لأي شخص بالدخول إلى الهاتف ومشاهدة الصور المخزنة عليه وارسالها دون أي أذونات لفتح القفل، وذلك من خلال الرسائل وعن طريق المساعد سيري.

وبينما كان الجميع ينتظر حل المشكلة بالتحديث iOS 12.1 فإن مشكلة أخرى ظهرت تسمح لأي شخص بالولوج إلى جهات الاتصال على الهاتف وكذلك الوصول إلى كافة مزايا تطبيق المحادثة المعروف FaceTime من مكالمات ومجموعات وغيرها وبنفس شاكلة الثغرة الأولى.

لكن ربما الشيء الإيجابي الوحيد لتجاوز هذه الثغرة هو وجوب مسك الهاتف، وهو ما يجعل من الصعب الاستفادة منها في الوضع العادي، لكن عند حصول أحد عليه أو إضاعته سيكون الأمر سهلًا للوصول للبيانات.
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