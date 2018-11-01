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تقارير: عمان تعمل على عملية سلام فلسطينية- إسرائيلية تستند إلى الخطة الأمريكية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:39 م
تقارير: عمان تعمل على عملية سلام فلسطينية- إسرائيلية تستند إلى الخطة الأمريكية
رئيسا أمريكا وفلسطين-أرشيف
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خاطر عبادة
 

 أفادت صحيفة الشرق الأوسط ومقرها لندن، اليوم الخميس، أنّ سلطنة عمان تعمل على إطلاق عملية سلام جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استنادا إلى خطة السلام الأمريكية.

 

 

ووفقاً للتقرير، يطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتراف أمريكي بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية كشرط مسبق لمحادثات السلام.

 

كما أشار التقرير إلى أن عمان تسعى إلى لعب دور في حل النزاع بين الفلسطينيين والأمريكيين، بالإضافة إلى الفلسطينيين وإسرائيل، ولكنها ترغب في الحصول على وساطة أمريكية في هذه العملية.

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