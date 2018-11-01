عاجل - السعودية | وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين بالباحة

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أسفر حادثي تصادم منفصلين بمنطقة الباحة، عن حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات من بينها إصابة خطيرة، وتوجهت على الفور فرق الهلال الأحمر إلى مكان الحادثين.





وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن الحادث الأول وقع عند الساعة 4:58 فجر الخميس، في طريق معشوقة القديم، أسفل نخال، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند الوصول اتضح وجود حالة وفاة.





وأضاف أن الحادث الثاني وقع في الساعة 6:55 صباح اليوم، حيث ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد (997) بوجود حادث تصادم بعمود إنارة، وتم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع.





وعند وصول أول فرقة، اتضح وجود 3 إصابات من بينها إصابة خطيرة عبارة عن توقف للقلب والتنفس، وتم التعامل معها إسعافيًا بالموقع وعمل إنعاش قلبي رئوي (Cpr) لحين وصول الفرقة إلى المستشفى، أما الإصابة الثانية فكانت متوسطة الخطورة وتم التعامل معها إسعافيًا ونقلها للمستشفى، والإصابة الثالثة نقلت عن طريق فرقة الدفاع المدني, مضيفًا أن جميع الإصابات نقلت لمستشفى العقيق.





وأشار "الزهراني" إلى الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافي (997)، أو عن طريق تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ.





وأضاف أن هذه الاستعدادات تأتي بمتابعة من مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، برفع جاهزية (14) مركزًا إسعافيًا بالمنطقة؛ لافتًا إلى أن الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.





وناشد جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار؛ للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية عند مباشرتها الحالات لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.



