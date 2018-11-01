بشرة خير.. الأهلي لا يخسر نهائيين متتاليين في البطولات القارية

يخوض فريق الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد نظيره الترجي الرياضي التونسي في تمام التاسعة مساء الجمعة 2 نوفمبر، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويشارك الأهلي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، وسبق وتوج باللقب الأفريقي 8 مرات كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة، بينما فشل في حصد اللقب في 3 مناسبات.





ويتطلع الأهلي لتخطي الترجي والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويستعيد لقب البطولة الغائب عن خزائن بطولاته منذ 5 سنوات، حيث يرجع آخر تتويج للمارد الأحمر بلقب البطولة الأفريقية إلي عام 2013 عندما فاز باللقب على حساب أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي.





ومن المفارقات المثيرة التي تدعو جماهير الأهلي للتفاؤل قبل لقاء الترجي التونسي في النهائي الأفريقي، أن المارد الأحمر لم يخسر طوال تاريخه المباراة النهائية في البطولات القارية في نسختين متتاليتين، حيث خسر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 1983 أمام كوتوكو وتوج بلقب أبطال الكؤوس عام 1984 أمام كانون ياوندي.





وفي عام 2007 خسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام النجم الساحلي، وعاد في النسخة التالية للبطولة عام 2008 وتوج باللقب علي حساب القطن الكاميروني.





الأهلي خسر لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي أمام الوداد المغربي، يا تري هل يحافظ الأهلي على رقمه الإيجابي في عدم خسارة نهائي نسختين متتاليتين بالبطولات القارية ويحصد لقب البطولة هذا العام؟



