ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم لقتله مواطنا في البساتين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:38 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم لقتله مواطنا في البساتين
طباعة
عمرو محمد
 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، بمعاقبة عمرو سيد بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة إسماعيل إسماعيل في تهمة قتل مواطن في البساتين.

 

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين تهمة قتل المجني عليه خطاب إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قلته ثأرًا، وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء ونفاذًا لمخططهم الإجرامي قصدا المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجد المجني عليه فيه وما أن ظفروا به حتى انهالا عليه ضربًا وطعنًا بأسلحتهم النارية والبيضاء بأنحاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

 

وكشفت شهادة أحمد جابر، عن أنه حال تواجده بمقهى "عبود" بالبساتين أبصر المتهمين اللذين دلفا إلى المقهي وهما يحملان أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بالتعدي على المجني عليه فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 12:50:02 PM