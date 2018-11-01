السجن المشدد 10 سنوات لمتهم لقتله مواطنا في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، بمعاقبة عمرو سيد بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة إسماعيل إسماعيل في تهمة قتل مواطن في البساتين.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين تهمة قتل المجني عليه خطاب إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قلته ثأرًا، وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء ونفاذًا لمخططهم الإجرامي قصدا المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجد المجني عليه فيه وما أن ظفروا به حتى انهالا عليه ضربًا وطعنًا بأسلحتهم النارية والبيضاء بأنحاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

وكشفت شهادة أحمد جابر، عن أنه حال تواجده بمقهى "عبود" بالبساتين أبصر المتهمين اللذين دلفا إلى المقهي وهما يحملان أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بالتعدي على المجني عليه فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.