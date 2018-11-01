دفتر عزاء.. رواد "تويتر" ينعون حمدي قنديل: رحم الله صاحب الصوت الرخيم

عقب نبأ وفاة الإعلامي حمدي قنديل، انتاب الجميع في الوطن العربي، حالة من الحزن على رحيل صاحب القلم الرصاص، معبرين عن ذلك من خلال هاشتاج يحمل اسمه، تصدر قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تدشينه بساعات.

ونعى الآلاف من مستخدمي الشبكة قنديل، الذي رحل عن عالمنا، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر أن تشيع جنازته من مسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

رحم الله صاحب الصوت الرخيم

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي: "رحم الله الإعلامي الكبير صاحب الصوت الرخيم والحضور الوقور والخلق الرفيع والطلة المتميزة الأستاذ حمدي قنديل.. بعد تقدير لم يوفق فيه انسحب من الساحة سياسيا وإعلاميا في هدوء يليق بوطنيته وحسن نيته، خالص المواساة لزوجته الفنانة نجلاء فتحي ولكل الأسرة ولتلاميذه ومحبيه".

عاش مناضلا وذهب عزيزا

وقالت الإعلامية رشا قنديل: "إيماءة إجلال ووداع للقلم الرصاص الذي أبدا لم يُقصف، عاش مناضلا وذهب عزيزا، رئيس التحرير الأستاذ حمدي قنديل، ألفة الجيل وفخر العائلة والصحافة المصرية، هتقطع بينا يا أستاذ عائلة وتلاميذا ومريدين، وصّل سلامنا للغاليين والسلام أمانة اعمل معروف". وكتبت الإعلامية نشوة الرويني: "وداعًا حمدي قنديل، سنتذكر دوما قلمك الرصاص ومدرستك الإعلامية.. رحمة الله عليك".

أيامنا تزداد وحشة ومدينتنا التي نعرفها تتغير

و كتب الإعلامي شريف عامر: "ليلة أخرى حزينة.. عشت مرتين حمدي قنديل.. كنا نأنس بوجودهم حتى ولو غابوا.. أيامنا تزداد وحشة ومدينتنا التي نعرفها تتغير". بينما قال الإعلامي وائل الابراشي: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي منذ قليل الإعلامي الكبير حمدى قنديل. اللهم ألهم عائلته الصبر والسلوان".

فقدنا قامة إعلامية

وقالت الإعلامية الإماراتية، منى غانم المري: "أول ما عرفته من خلال برنامج قلم رصاص على تلفزيون دبي.. فرأيت الوقار الإعلامي والفكر الجريء محاط بأخلاق عالية وحوار راقي.. أصبح صديقا لنا في نادي دبي للصحافة وجائزة الصحافة العربية ومنتدى الإعلام العربي.. فقدنا قامة إعلامية.. رحم الله استاذنا"، وكتبت الإعلامية، مها سراج، رحم الله أنيق الشكل والكلمة أستاذنا الحبيب.. كنت سفيراً حسناً دائماً عن الصحافة الحرة..لروحك السلام دائماً".

محطات مهمة عاشها هذا الصحافي

وقال الإعلامي السعودي، مالك الروقي: "غادر في هذه الليلة الكاتب المصري حمدي قنديل، الذي كتب سيرته الذاتية بعنوان " عشت مرتين " صاحب #قلم_رصاص.. محطات مهمة عاشها هذا الصحافي".

فقد أليم

وكتبت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين: اللهم ارحم عبدك الإعلامي الكبير الأستاذ #حمدى_قنديل تعازينا لزوجته الفنانة نجلاء فتحي ولبقية أسرته ولكل الاعلام المصري في هذا الفقد الأليم".