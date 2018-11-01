زعيم كازاخستان يدعو ملك السعودية وولى العهد لزيارة بلاده

دعا رئيس كازاخستان "نور سلطان نزارباييف"، الذي تربطه علاقات وثيقة بالزعيم التركي طيب أردوغان، ملك السعودية وولي العهد السعودي إلى زيارة كازاخستان لعقد اجتماع، حسبما أفاد مكتبه يوم الخميس.

ولم يتضح متى سيعقد الاجتماع، وفقاً لوكالة رويترز.

وكثيرا ما يشارك الزعيم الكازاخي المخضرم في الشؤون الدولية الموسعة، وكان له الفضل في المساعدة في حل المواجهة بين أنقرة وموسكو بسبب إسقاط تركيا لطائرة روسية بالقرب من الحدود التركية السورية في عام 2015.