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تركيا تعلن عودة 260 ألف سوريا لمنطقة عمليات درع الفرات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:32 م
تركيا تعلن عودة 260 ألف سوريا لمنطقة عمليات درع الفرات
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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الفجر السعودي
 

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إنّ 260 ألف مواطناً سورياً عادوا إلى منطقة درع الفرات في شمال سوريا، حيث نفذت تركيا عملية عبر الحدود أطلق عليها اسم "درع الفرات".

 

ووفقاً لوكالة رويترز، قال أكار، إنّه نتيجة لأعمال البنية التحتية والأمن والاستقرار في المنطقة التي وفرتها القوات المسلحة التركية، فقد عاد نحو 260 ألف مواطناً سوريا إلى منطقة عمليات درع الفرات".

وأطلقت تركيا درع الفرات في عام 2016 لطرد مقاتلي تنظيم داعش، وميليشيات كردية سورية قرب حدودها مع سوريا.

 

وتستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب السورية.

 

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