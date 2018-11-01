وجبة غذاء شهية.. مكرونة بالدجاج والصوص الأبيض

المقادير

2 كوب (500 مل) كريمة الطبخ

½ كيلو (500 جم) مكرونة قلم أو اسباجتي

½ كيلو (500 جم) صدور دجاج

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة (25 جم) زبد في درجة حرارة الغرفة

2 ملعقة كبيرة (25 جم) بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ثوم بودرة

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بصل بودرة

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في إناء من الماء المغلي وقليل من الملح حتى تنضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

في وعاء صغير، ضعي الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا، وقلبي جيدًا.

تبلي الدجاج بخليط البهارات، واتركيه جانبًا لمدة 30 دقيقة.

على نار متوسطة، أذيبي الزبد ثم أضيفي الدجاج، واتركيه على نار هادئة لمدة 3 – 4 دقائق لكل جهة حتى ينضج.

ارفعي الدجاج، وقطعيه إلى شرائح رفيعة واتركيها جانبًا.

في المقلاة والزبد نفسه، أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي الكريمة، وقلبي باستمرار حتى تغلي.

اتركي الكريمة تغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق، مع التقليب المستمر حتى تغلظ قليلًا.

أضيفي البقدونس والملح، وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الدجاج والمكرونة، وقلبي جيدًا.