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التحقيق مع موظف بحي البساتين ومسؤول حكومية لتزويرهما تصريح توصيل مرافق لعمارة مخالفة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:32 م
التحقيق مع موظف بحي البساتين ومسؤول حكومية لتزويرهما تصريح توصيل مرافق لعمارة مخالفة
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عمرو محمد
 

تباشر نيابة البساتين برئاسة المستشار مصطفى المتناوي، التحقيق مع موظف بحي البساتين ومدير عام بإحدى الجهات المهمة ومواطن آخر، لتزويرهم تصريح توصيل مرافق لإحدى العمارات المخالفة.

 

ووردت معلومات للعقيد شريف فيصل رئيس مباحث شرطة المرافق بالقاهرة، تفيد قيام "ج.ح"، موظف بإدارة طرق حي البساتين بتزوير تصريح توصيل مرافق لأحد العقارات السكنية بالاشتراك مع كل من "ك.أ"، مدير عام بإحدى الجهات الحكومية المهمة، و"ه.ع".

 

وبإجراء التحريات تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، تبين أن المتهمين قاموا بختم التصريح بخاتم شعار الجمهورية، وبالعرض على اللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة أمر بسرعة القبض عليهم وبإعداد الأكمنة اللازمة برئاسة العقيد شريف فيصل والرائد شادي عبد الوهاب تم ضبطهم.

 

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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