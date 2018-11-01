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لـ"ست" البيت.. 3 طرق للتخلص من رائحة مدق الثوم الكريهة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:27 م
لـست البيت.. 3 طرق للتخلص من رائحة مدق الثوم الكريهة
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نقدم لكِ 3 طرق للتخلص من رائحة مدق الثوم الكريهة، وهي:-

الخل 
- اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.
- في إناء، ضعي ½ كوب خل مع قليل من سائل تنظيف الأطباق وصبيها في المدق.
- اتركي الخل والصابون لمدة ربع ساعة.
- اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا، ولاحظي الفرق.

بيكربونات الصودا 
- اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.
- في إناء، ضعي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا مع قليل من الماء الدافئ، وصبيها في المدق واتركيه ربع ساعة.
- اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا.
- اغسليه بسائل تنظيف الأطباق جيدًا.
- اشطفي المدق مرة أخرى بالماء الدافئ، ولاحظي الفرق بنفسك.

الليمون 
- اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.
- في إناء، ضعي ¼ كوب عصير الليمون أو شرائح ليمون مع قليل من الماء الدافئ، وصبيها في المدق واتركيه ربع ساعة.
- اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا.
- اغسليه بسائل تنظيف الأطباق جيدًا.
- اشطفي المدق مرة أخرى بالماء الدافئ، ولاحظي الفرق بنفسك.
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