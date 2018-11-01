لـ"ست" البيت.. 3 طرق للتخلص من رائحة مدق الثوم الكريهة

نقدم لكِ 3 طرق للتخلص من رائحة مدق الثوم الكريهة، وهي:-





الخل

- اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.

- في إناء، ضعي ½ كوب خل مع قليل من سائل تنظيف الأطباق وصبيها في المدق.

- اتركي الخل والصابون لمدة ربع ساعة.

- اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا، ولاحظي الفرق.





بيكربونات الصودا

- اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.

- في إناء، ضعي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا مع قليل من الماء الدافئ، وصبيها في المدق واتركيه ربع ساعة.

- اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا.

- اغسليه بسائل تنظيف الأطباق جيدًا.

- اشطفي المدق مرة أخرى بالماء الدافئ، ولاحظي الفرق بنفسك.





الليمون

- اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.

- في إناء، ضعي ¼ كوب عصير الليمون أو شرائح ليمون مع قليل من الماء الدافئ، وصبيها في المدق واتركيه ربع ساعة.

- اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا.

- اغسليه بسائل تنظيف الأطباق جيدًا.