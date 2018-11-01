بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والرائد اون لاين في الدوري السعودي | مجاناً عبر Ksa Sport 1 HD

يتذيل الاتحاد الترتيب برصيد نقطتين فقط وسيحاول المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش ترك بصمة، ومصالحة المشجعين بعد الهزيمة 3-1 أمام غريمه الهلال، يوم الخميس الماضي.





وتبدو الأمور مهيأة للاتحاد هذه المرة لتحقيق فوزه الأول وترك مركزه الأخير إذ يعاني أيضًا منافسه الرائد صاحب المركز الـ 11 والذي خسر في آخر جولتين ولم يحصد هذا الموسم سوى خمس نقاط.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والرائد اون لاين في الدوري السعودي | مجاناً عبر Ksa Sport 1 HD



وتحوم شكوك حول مشاركة الحارس عساف القرني وأحمد عسيري أمام الرائد في ظل الغياب عن بعض التدريبات بسبب المرض والإصابة.









وستنتظر جماهير نادي الاتحاد السعودي من اللاعبين تحقيق فوزهم الأول في دوري المحترفين هذا الموسم عند مواجهة الرائد في استاد الجوهرة المشعة في جدة، يوم الخميس.





ويبدو أنه سيتعين على الاتحاد الانتظار لموسم آخر على الأقل لمحاولة إحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 2009 بعدما بدأ الموسم الجاري بشكل كارثي وفشل في تحقيق أي فوز في سبع مباريات.





ويتذيل الاتحاد الترتيب برصيد نقطتين فقط وسيحاول المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش ترك بصمة، ومصالحة المشجعين بعد الهزيمة 3-1 أمام غريمه الهلال، يوم الخميس الماضي.









وتحوم شكوك حول مشاركة الحارس عساف القرني وأحمد عسيري أمام الرائد في ظل الغياب عن بعض التدريبات بسبب المرض والإصابة.





لكن في المقابل بات المهاجم فهد المولد جاهزًا لدخول التشكيلة الأساسية بعد تعافيه بشكل تام ومشاركته كبديل أمام الهلال وهو ما ينطبق أيضًا على زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا.





وقال بيليتش عقب الهزيمة أمام الهلال: “مع عودة فيلانويفا وفهد المولد سيتحسن الأداء الهجومي في المباريات المقبلة”.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 19:50 بتوقيت السعودية، الـ 18:50 بتوقيت القاهرة، وتنقلها قنوات KSA Sport، ودوري بلس.