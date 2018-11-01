تعيين أول امرأة لمنصب رئيس المحكمة العليا فى أثيوبيا

صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس على تعيين أول رئيسة للمحكمة العليا في البلاد، بعد جهود رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحكومة.





ويأتي تعيين "ميازا أشنافي" بعد أسبوعين من تعيين "آبي" 10 وزيرات بهدف جعل إثيوبيا ثالث دولة في أفريقيا- بعد رواندا وسيشيل- لتشكيل مجلس وزرائه بالتساوي بين الرجال والنساء.

وشغلت "ميزة"، وهي من أبرز النشطات في مجال حقوق الإنسان، مؤخرًا منصب مستشارًا لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لأديس أبابا.

وقال "آبي" لنواب البرلمان حول اختيار المحكمة لرئاسة المحكمة العليا، إنّ النظام القضائي بحاجة إلى تحسين القدرات "لتنفيذ المطالب الناجحة فيما يتعلق بالعدالة والديمقراطية والتغيير في بلدنا.