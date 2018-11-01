ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعيين أول امرأة لمنصب رئيس المحكمة العليا فى أثيوبيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:27 م
تعيين أول امرأة لمنصب رئيس المحكمة العليا فى أثيوبيا
آبى أحمد- رئيس الحكومة الأثيوبية
طباعة
خاطر عبادة
 

صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس على تعيين أول رئيسة للمحكمة العليا في البلاد، بعد جهود رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحكومة.


ويأتي تعيين "ميازا أشنافي" بعد أسبوعين من تعيين "آبي" 10 وزيرات بهدف جعل إثيوبيا ثالث دولة في أفريقيا- بعد رواندا وسيشيل- لتشكيل مجلس وزرائه بالتساوي بين الرجال والنساء.

 

وشغلت "ميزة"، وهي من أبرز النشطات في مجال حقوق الإنسان، مؤخرًا منصب مستشارًا لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لأديس أبابا.

 

وقال "آبي" لنواب البرلمان حول اختيار المحكمة لرئاسة المحكمة العليا، إنّ النظام القضائي بحاجة إلى تحسين القدرات "لتنفيذ المطالب الناجحة فيما يتعلق بالعدالة والديمقراطية والتغيير في بلدنا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 12:50:02 PM