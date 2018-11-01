"يوسف وعدلي" يحضران الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

يحضر محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم.





ويعقد الاجتماع بعد ظهر اليوم بفندق إقامة النادي الأهلي بحضور ممثلي «الكاف» ومراقب وحكام المباراة واللجنة الطبية بالكاف وممثلي نادي الترجي التونسي والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية.





ويحدد الاجتماع الفني كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة وموعد تحرك الفريقين قبل وبعد المباراة وكافة الأمور التنظيمية لمباراة الغد.



