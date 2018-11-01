روسيا تفرض عقوبات على النخبة السياسية الأوكرانية

فرضت روسيا عقوبات مالية على النخبة السياسية في أوكرانيا، اليوم الخميس بتجميد الأصول الروسية لمئات من السياسيين والمسؤولين إلى جانب عشرات الشركات التي يملكها رجال أعمال أوكرانيون.

ووضعت العقوبات في مرسوم وقعّه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ووصفت بأنها عقوبات مضادة، رداً على تدابير أوكرانية مماثلة ضد المواطنين والشركات الروسية.

وقال المرسوم إن 322 فرداً و 68 شركة شملتهم العقوبات، بمن فيهم ألكساندر بيترو بوروشينكو، أولكي، والمرشحة الرئاسية يوليا تيموشينكو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي في أوكرانيا، فاسيل هريتساك، ووزير الداخلية أرسين آفاكوف، والملياردير فيكتور بينشوك، وفقاً لوكالة رويترز.