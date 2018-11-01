لايف| مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر 1-11-2018 الدوري السعودي| يلا شوت

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر 1-11-2018 الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر 1-11-2018 الدوري السعودي



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موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : مشاري القرني وحمادة العنزي

الساعة : 6:50 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:50 مساء بتوقيت السعودية