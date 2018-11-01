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استمرار غلق مزلقان الدكمي بالجيزة أمام حركة المرور لأعمال تطويره

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:19 م
استمرار غلق مزلقان الدكمي بالجيزة أمام حركة المرور لأعمال تطويره
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هبه عبد الحفيظ
 

قررت إدارة مرور الجيزة، استمرار غلق مزلقان الدكمي بالجيزة أمام حركة المرور لأعمال تطويره بمناسبة قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء أعمال تطوير وتوسعة مزلقان الدكمى بالجيزة.

 

وأفاد مصدر أمني، بأنه تقرر استمرار غلق المزلقان أمام حركة المرور، وذلك منذ تاريخ 28 أكتوبر الجاري ولمدة 10 أيام، مع تحويل حركة مرور السيارات لمزلقان المرازيق من الناحية البحرية ومزلقان مزغونة من الناحية القبلية، مع استمرار فتح المزلقان أمام المارة.

 

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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