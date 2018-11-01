حزب مستقبل وطن ينظم عدة فعاليات على مستوى الجمهورية

ينظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات على مستوى الجمهورية، والتى انطلقت أمس من محافظة القاهرة، حيث نظم الحزب حفلاً بحى الجمالية لتكريم 50 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوزيع بعض الأجهزة الطبية عليهم، بالإضافة إلى شهادات أمان بقيمة ألف جنيه، لكل منهم.

ويعتزم حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، توزيع 600 شنطة مدرسية على بعض الطلبة بحى السيدة زينب، وكذلك تنظيم غدًا بعض المعارض لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الشروق.

كما ينظم بمحافظة الغربية عدة معارض لبيع الخضراوات خاصة البطاطس بأسعار مخفضة وذلك بـ(منطقة العجيزي بمدينة طنطا – أمام مجلس مدينة قطور).

أما فى محافظة المنوفية يعتزم الحزب بتاريخ اليوم أول نوفمبر، تنظيم احتفالية بقاعة المؤتمرات باستاد شبين الكوم لتوزيع بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية على حوالي (100) شاب وفتاة من المقبلين على الزواج.

كذلك ينظم الحزب تنظيم قافلة طبية بمحافظة دمياط بمختلف التخصصات للكشف الطبى وتقديم العلاج اللازم على المواطنين بمنطقة كفور الغاب بمركز كفر سعد.

أما فى الإسكندرية فينظم الحزب عدة معارض لبيع الخضروات خاصة البطاطس بمناطق (أمام مزلقان سيدي بشر بحي المنتزه – شارعي الملك شاه والمتراس بمينا البصال – السبع بنات بالليان – شارع السوق بالعامرية).

وفى محافظة البحيرة، يعتزم الحزب تنظيم عدة معارض اليوم، لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بشارع البحر بمدينة رشيد.

كما يوزع الحزب فى محافظة كفر الشيخ حوالي (200) بطانية على بعض الأسر الفقيرة أمام مجلس مدينة سيدي سالم، إضافة لتوزيع حوالي (300) بطانية على الأسر الفقيرة بمدينة البرلس.

وفى محافظة بورسعيد يجرى تنظيم معرض لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة أمام مستشفى النصر دائرة قسم شرطة الزهور.

أما فى الإسماعيلية فيتم تنظيم قافلة طبية وتوقيع الكشف على عدد (350) شخصًا وصرف العلاج لهم بالمجان بقرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، وكذلك عقد ندوة طبية بإحدى قاعات مقر الشركة المصرية للاتصالات بمدينة الإسماعيلية بمشاركة حوالي (300) من العاملين بالشركة للتوعية من أخطار الإصابة بالفيروسات المختلفة.

وفى بني سويف يعتزم الحزب اليوم الخميس، تنظيم معرض لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بقرية بني عدي بمركز ناصر.

أما فى المنيا ينظم الحزب عدة معارض لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة أمام مجلس مدينة سمالوط.

وفى الوادي الجديد سينظم ندوة بمركز شباب مدينة بلاط حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، إضافة لعدة معارض لبيع السلع والخضراوات خاصة البطاطس بأسعار مخفضة بمدينة باريس، وكذلك تنظيم ورشة عمل تحت عنوان (إدارة الأزمات) بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية القصير بمركز الداخلة، وإطلاق قافلة بيطرية بمدينة الفرافرة لتوقيع الكشف الطبي على الماشية وتوزيع الأدوية البيطرية بالمجان.