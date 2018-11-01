قصة حياة "عائشة إبراهيم" وأهم أعمالها

تعد الفنانة "عائشة إبراهيم" من أحد رموز الفن الكويتي، بدأت مشوارها الفني عام 1963 وابدعت في ادوارها.





وفي عام 1963 بدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في العمل المسرحي الأول وكان بعنوان مسرحية حظها يكسر الصخر، ثم بعد ذلك انتقلت إلى التلفزيون وقامت بتقديم برنامج باسم «ديوانية التلفزيون».





وخلال هذه الفترة لم يتوقف عملها في المسرح، حيث شاركت في مسرحية عشت وشفت والتي جاءت من تأليف سعد الفرج وإخراج حسين الصالح، وفي عام 1964 إنضمت إلى فرقة المسرح العربي وقامت من خلاله بتقديم مسرحية المخلب الكبير، وذلك في عام 1965 والتي جاءت من تأليف وإخراج صقر الرشود.





التكريمات والجوائز التي حصلت عليها الفنانة عائشة ابراهيم:

وفي فبراير من عام 1977 حصلت الفنانة عائشة ابراهيم على درع نجم المسرح العربي الأول .





وفي فبراير 1980 حصلت الفنانة على الجائزة الفضية من فئة ب، وذلك كتكريماً عن دورها في مسرحية شالية السعادة التي شاركت في تقديمها في عام 1979.





وفي مارس 1989 حصلت الفنانة عائشة ابراهيم على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان المسرحي المحلي الأول، وقدمت عملين هما الركادة زينة وبندر في قطر.كما شاركت في تأسيس فرقة المسرح الحر بمشاركة كلا من الفنانين محمد جابر وعبد العزيز النمش وعبد الله خريبط وعبد الله المسلم وعبد العزيز الفهد، اما عن آخر أعمالها على المسرح، فكان مسرحية لولاكي 2 بمشاركة كلاً من الفنان غانم الصالح والفنانة مريم الغضبان.





كما شاركت ايضاً بالتلفزيون في مسلسل الماضي وخريف العمر مع كلا من الفنانين سعد الفرج والممثلة المصرية بوسي، وكلا العملين قدماً ، وذلك في عام 1992.





أهم الأعمال الفنية التي شاركها بها الفنانة عائشة ابراهيم :

1979 تم انتاج مسرحية شاليه السعادة بمشاركة الفنان محمد السريع





1983 تم انتاج مسرحية الأميرتين بمشاركة كلاً من محمد المنيع، باسمة حمادة، هدى حمادة





1985 تم انتاج مسرحية فرحة أمة بمشاركة كلاً من الفنانين عبد الحسين عبد الرضا، سعاد عبد الله، مريم الصالح، أحمد الصالح، غانم الصالح، داوود حسين، عبد الرحمن العقل





1986 تم انتاج مسرحية أولاد جحا بمشاركة كلا من عبد الرحمن العقل، زهرة الخرجي، ماجد سلطان، جاسم الصالح





1986 تم انتاج مسرحية عنترة بن شداد بمشاركة كلاً من عبد الرحمن العقل، زهرة الخرجي





1987 تم انتاج مسرحية شيكات بدون رصيد بمشاركة كلاً من حياة الفهد، عبد الرحمن العقل، خليل إسماعيل، عبد الناصر درويش، ولد الديرة





1987 تم انتاج مسرحية الأوانس بمشاركة كلاً من حياة الفهد، إبراهيم الصلال، أسمهان توفيق، محمد السريع، حسين المنصور، منى عيسى





1987 تم انتاج مسرحية فرسان بني هلال بمشاركة كلاً من جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، داوود حسين، محمد العجيمي، زهرة الخرجي





1988 تم انتاج مسرحية أرض وقرض بمشاركة كلاً من حياة الفهد، خليل إسماعيل، عبد العزيز النمش، داوود حسين، انتصار الشراح





1992 تم انتاج مسرحية لولاكي 2 بمشاركة كلاً من غانم الصالح، مريم الغضبان، عبد الرحمن العقل، انتصار الشراح، محمد العجيمي، عبد الناصر درويش



