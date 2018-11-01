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غدًا.. قمة بين السيسي وعباس في شرم الشيخ

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
غدًا.. قمة بين السيسي وعباس في شرم الشيخ
السيسي وعباس
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وكالات
 

أعلن سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس، سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في افتتاح منتدى شباب العالم الذي ينعقد للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار اللوح إلى وصول الرئيس محمود عباس إلى مصر ظهر يوم غد الجمعة، وإلى وجود ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس و الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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