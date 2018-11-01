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"جيلبرتو" يقترب من الزمالك

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
جيلبرتو يقترب من الزمالك
الزمالك
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هاني عصام
 
دخل الحسيني سمير الشهير "بجيلبرتو" ظهير أيسر نادي الالومنيوم دائرة اهتمام مسؤولي نادي الزمالك في ظل المستوي المميز الذي ظهر به اللاعب في مباراة سموحة بدور الـ32 بمسابقة كأس مصر والتي فاز بها النادي السكندري بنتيجة 3/2

وكان عبدالحميد عادل ونبيل أبوزيد وكيلا رزاق سيسيه والتونسي حمدي النقاذ قد عرضا خلال الساعات الماضية عددًا من الفيديوهات الخاصة بجيلبرتو علي مسؤولي نادي الزمالك من أجل مشاهدته ومراقبته خلال مباريات فريقه القادمة بدوري الصعيد، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة أن عمره 24 عامًا فقط.

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