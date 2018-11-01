الموافقة على طلب "المقاولون العرب" لتحديث وإصلاح كوبري غمرة

تجري اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال إصلاحات لكوبري غمرة لمدة 3 أيام، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبري غمرة للسيارات، وسيكون العمل بشكل جزئي بأحد جانبي الطريق دون الآخر (بالتناوب) للسماح بالحركة المرورية بالطريق.

وستكون مواعيد العمل ليلا ونهارا ‏من الساعة 12:05 صباح غدا الجمعة وحتى 6:00 صباح يوم الأحد الموافق، وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافتها مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.