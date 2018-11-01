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مصر تواجه فلسطين بالبطولة العربية للكرة الطائرة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
مصر تواجه فلسطين بالبطولة العربية للكرة الطائرة
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دينا نبيل
 
تستكمل اليوم الخميس منافسات البطولة العربية رقم 21 للكرة الطائرة "رجال" و التي تستضيفها الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة، وذلك بعد الراحة التي حصلت عليها جميع المنتخبات أمس الأربعاء.

ويلعب في تمام الثالثة عصرًا منتخبي العراق و البحرين، فيما يلعب منتخب الأردن مع الجزائر في تمام الخامسة و النصف، وفي ختام منافسات اليوم يلتقي منتخب مصر مع نظيره الفلسطيني.

يذكر أن البطولة العربية للكرة الطائرة يشارك بها 7 منتخبات وهي فلسطين و العراق و الأردن و الجزائر و عمان والبحرين بجانب مصر البلد المضيف.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، حيث يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.
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