مصر تواجه فلسطين بالبطولة العربية للكرة الطائرة

تستكمل اليوم الخميس منافسات البطولة العربية رقم 21 للكرة الطائرة "رجال" و التي تستضيفها الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة، وذلك بعد الراحة التي حصلت عليها جميع المنتخبات أمس الأربعاء.





ويلعب في تمام الثالثة عصرًا منتخبي العراق و البحرين، فيما يلعب منتخب الأردن مع الجزائر في تمام الخامسة و النصف، وفي ختام منافسات اليوم يلتقي منتخب مصر مع نظيره الفلسطيني.





يذكر أن البطولة العربية للكرة الطائرة يشارك بها 7 منتخبات وهي فلسطين و العراق و الأردن و الجزائر و عمان والبحرين بجانب مصر البلد المضيف.





وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، حيث يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.