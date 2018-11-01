عمرو الليثي ناعيا حمدي قنديل: فقدنا إعلامى نزيه تتلمذت على يديه

نعى الإعلامى عمرو الليثى، الإعلامي الراحل حمدى قنديل داعياً الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر.



ونشر "الليثى" عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " :"رحم الله استاذي العظيم حمدي قنديل الذي تتلمذت علي يديه و تعلمت من علمه .. لقد فقدنا إعلامي نزيه شريف قلما يجود الزمن بمثله و انا لله و انا اليه راجعون".