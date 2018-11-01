استعدادات أمنية مكثفة استعدادا لمباراة "الأهلي" و"الترجي"

أنهت الأجهزة الأمنية، خطتها لتأمين المباراة المرتقبة بين النادي الأهلى المصري والترجي التونسي في نهائي البطولة الأفريقية باستاد برج العرب في الإسكندرية.

واتخذت الأجهزة الأمنية، جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المباراة المقامة مساء غدًا الجمعة، باستاد برج العرب في الإسكندرية.

وشملت التأمينات، عدة نطاق تمتد لتشمل المحيط الخارجي للاستاد لمنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملي تذاكر المباراة، كما تم التنسيق مع إدارة الأستاد على تجهيز المحيط الخارجي للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة التليفزيونية.

وارتكزت الخطة الأمنية، على عدة محاور أبرزها التأمين الشامل والكامل لأعضاء الفريقين وتأمين محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يشارك في عمليات التأمين أفراد مسلحون وضباط للمفرقعات وكلاب مدربة وقوات الأمن المركزي وتشكيلات أمنية، وتم وضع حواجز حديدية وإقامة نقاط أمنية على بعد مسافة كبيرة من الاستاد.

وأهابت الأجهزة الأمنية بالجماهير، من منطلق الحرص على سلامتهم وحماية المنشآت الرياضية، الالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع أجهزة الأمن ومنظمي المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ويأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الأمن، على دعم الرياضة وتأمين فعالياتها بما يحقق أهدافها وخروجها بالشكل اللائق.