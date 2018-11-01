أبرزها "وفاة الإعلامي حمدي قنديل".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية،ووفاة الإعلامي حمدي قنديل.

وفاة الإعلامي حمدي قنديل

توفي الإعلامي الكبير حمدى قنديل،في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وذلك حسبما أعلن المحامي عاصم قنديل، شقيق الإعلامي.

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، الساعة 12 ظهرا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 28 إلى 31 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج 4 أمتار والضغط 1007 مللي بار، وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

ذكرت فضائية "روسيا اليوم" في نبأ عاجل خبرًا يفيد بالعثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة.

قاذفتان روسيتان تثيرا قلق الناتو

أثار تحليق قاذفتين روسيتين من طراز "تو-160" قلقا لدى حلف الناتو الذي يجري حاليا مناورات Trident Juncture في النرويج، فيما أرسلت بريطانيا مقاتلاتها لمرافقة الطائرتين الروسيتين.