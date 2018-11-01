بمناسبة عيد ميلادها.. ميس حمدان: "اللى عايز يبعتلى هدية هقوله على عنوان بيتنا"

هنأت الفنانة ميس حمدان، نفسها بيوم ميلادها، الموافق 31 أكتوبر، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" من خلال مقطع فيديو من داخل الصالة الرياضية.





وقالت "ميس": "النهارده يوم ميلادي، لما نشوف السنة دي مخبيالنا إيه" وكتبت على الفيديو:"أنا رايحة الجيم بس قلت عشان النهارده يوم ميلادي أغني لنفسي.. اتفضلوا عايدوني، واللي يحب يبعت هدية يبعت على الإنبوكس، وهبعتلوا عنوان بيتنا، وأغلى هدية، قصدي أحلى هدية.. هههههه هعمله استوري".