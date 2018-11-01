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بولتون: سنضغط على طهران لأقصى الحدود

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
بولتون: سنضغط على طهران لأقصى الحدود
جون بولتون
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وكالات
 

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، حول العقوبات ضد إيران، إن واشنطن ترغب بالضغط على طهران لأقصى الحدود.

 

وأشار بولتون، في تصريحات له بمركز أبحاث "هاميلتون سوسايتي"، بالعاصمة واشنطن أمس الأربعاء، إلى رغبة بلاده في فرض عقوبات على صادرات إيران.

 

وأضاف: "نريد ممارسة ضغط إلى أقصى حد، ولكن لا نريد الإضرار بأصدقائنا وحلفائنا".

 

ولفت بولتون إلى أنهم يتفهمون عدم قيام بعض البلدان القريبة جغرافيا من إيران "بإيقاف الاستيراد منها على الفور". وبين أن خطابات العقوبات أثرت على اقتصاد إيران حاليا.

 

ويوم الثلاثاء الماضي، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في تصريحات صحفية بمقر الوزارة، أن الإدارة الأمريكية مصممة على فرض عقوبات على إيران وستستمر في مناقشة سياستها المتعلقة بإيران مع الدول الأخرى.

 

واعتبارا من الإثنين المقبل، ستبدأ العقوبات الأمريكية ضد طهران، وستستهدف تجارة النفط والغاز الإيراني.

 

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