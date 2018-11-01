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بـ"لكمة في الوجه".. التحقيق مع موظف قتل حما نجله لخلافات أسرية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
بـلكمة في الوجه.. التحقيق مع موظف قتل حما نجله لخلافات أسرية
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عمرو محمد
 

تباشر نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف العيسوي رئيس النيابة، التحقيق في واقعة قتل موظف حما نجله بسبب خلافات أسرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وتبين من التحقيقات، أنه عقب نشوب مشاجرة بينهم قام المتهم على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب ليسقط المجني عليه مغشيًا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وتعود البداية عقب تلقي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من المستشفى باستقبال "أ.م" 60 سنة، ومصابا بكدمات في منطقة الوجه، وتبين نشوب مشاجرة بين الضحية وزوج نجلته، وتدخل عقب ذلك والده وتطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي فقام والد زوج نجلته بالاعتداء عليه وسدد له ضربة باليد في منطقة الوجه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

 

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمت القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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