ممثل الاتحاد العالمي للنقابات: سلطنا الضوء على أهم القضايا الإفريقية
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:40 صإسماعيل منطاوي
قال عبد الملك عوض، ممثل الاتحاد العالمي للنقابات، إن الاتحاد الذي يضم ١٣٠ تنظيما نقابيا يمثل ١٠٠ مليون من عمال العالم، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي في ظل الوقت الذي تحتاج فيه القارة الإفريقية للشراكة والتعاون، وقد استطاع تسليط الضوء على أهم القضايا الإفريقية، وقد كانت له أيضا خطوات مع القضية الفلسطينية.
وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العمالي الدولي تحت عنوان "الحركة النقابية في إفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين"، والذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالاشتراك مع اتحاد النقابات العالمي، وبحضور رؤساء الاتحادات العمالية في 30 دولة إفريقية، اليوم الخميس.
وكشف في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن جورج مفريكوس، الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، عن استعداد الاتحاد لعقد مجلسه الرئاسي الذي سيناقش ما تم خلال الفترة الماضية، في الحركة النقابية، لافتًا إلى أنه سوف يكون هناك توصيات هامة يخرج بها المجلس.