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تحرير 2214 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بالجيزة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:42 ص
تحرير 2214 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 1988 مخالفة انتظار خاطئ، 35 بدون قيادة، 21 بدون تسيير، 33 سحب دراجة بخارية، 2214 متنوع، 2115 نـمــوذج 125، 92 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 95 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، كما تم ضبط مخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، سحب سيارات ودراجات نارية مخالفة، وغيرها من المخالفات المرورية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.


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