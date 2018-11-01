تعرف على أعراض وطرق علاج "تيبس" مفصل الكتف

يعتبر تيبس مفصل الكتف، ألم يصيب الكتف ويصل لدرجة عدم تحريكه بسبب الألم ومن هنا نطلعكم على الأسباب والأعراض وطرق العلاج املناسبة، وفقا لاخصائيين في العلاج الطبيعي:-





هناك عوامل تسبِّب تيبس الكتف، منها:

- مرض السكري.

- إصابات سابقة في الكتف.

- الكسور.

- عملية جراحية في الكتف.

- وجود التهابات، أو تمزقات مزمنة في الكتف.

- خشونة في مفصل الكتف".





الأعراض

- ألم في منطقة الكتف.

- صعوبة تحريك الذراع.

- ضعف في عضلات الكتف والذراع.

- عدم القدرة على إستخدام الذراع المصابة لأداء الأعمال اليومية.





العلاجات

- العلاج الدوائي بمضادات الالتهاب ومسكنات الألم.

- العلاج بالحقن.

- العلاج الطبيعي بالموجات التصادمية، والإبر الجافّة.