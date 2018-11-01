تعرف على أعراض وطرق علاج "تيبس" مفصل الكتف
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
يعتبر تيبس مفصل الكتف، ألم يصيب الكتف ويصل لدرجة عدم تحريكه بسبب الألم ومن هنا نطلعكم على الأسباب والأعراض وطرق العلاج املناسبة، وفقا لاخصائيين في العلاج الطبيعي:-
هناك عوامل تسبِّب تيبس الكتف، منها:
- مرض السكري.
- إصابات سابقة في الكتف.
- الكسور.
- عملية جراحية في الكتف.
- وجود التهابات، أو تمزقات مزمنة في الكتف.
- خشونة في مفصل الكتف".
الأعراض
- ألم في منطقة الكتف.
- صعوبة تحريك الذراع.
- ضعف في عضلات الكتف والذراع.
- عدم القدرة على إستخدام الذراع المصابة لأداء الأعمال اليومية.
العلاجات
- العلاج الدوائي بمضادات الالتهاب ومسكنات الألم.
- العلاج بالحقن.
- العلاج الطبيعي بالموجات التصادمية، والإبر الجافّة.
- الجراحة في حال عدم استجابة المريض للعلاجات السابقة.
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