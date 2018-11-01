ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على أعراض وطرق علاج "تيبس" مفصل الكتف

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
تعرف على أعراض وطرق علاج تيبس مفصل الكتف
طباعة
 
يعتبر تيبس مفصل الكتف، ألم يصيب الكتف ويصل لدرجة عدم تحريكه بسبب الألم ومن هنا نطلعكم على الأسباب والأعراض وطرق العلاج املناسبة، وفقا لاخصائيين في العلاج الطبيعي:-

هناك عوامل تسبِّب تيبس الكتف، منها:
- مرض السكري.
- إصابات سابقة في الكتف.
- الكسور.
- عملية جراحية في الكتف.
- وجود التهابات، أو تمزقات مزمنة في الكتف.
- خشونة في مفصل الكتف".

الأعراض
- ألم في منطقة الكتف.
- صعوبة تحريك الذراع.
- ضعف في عضلات الكتف والذراع.
- عدم القدرة على إستخدام الذراع المصابة لأداء الأعمال اليومية.

العلاجات
- العلاج الدوائي بمضادات الالتهاب ومسكنات الألم.
- العلاج بالحقن.
- العلاج الطبيعي بالموجات التصادمية، والإبر الجافّة.
- الجراحة في حال عدم استجابة المريض للعلاجات السابقة.
المزيد عن: الاخصائيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 9:50:10 AM