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سالم الهندي يهدي أحلام باقة من الورد

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
سالم الهندي يهدي أحلام باقة من الورد
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الفجر الفنى
 

 تلقت النجمة الإماراتية أحلام، باقة ورد من الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات سالم الهندي.

وجاء في رسالة سالم الهندي إلى أحلام: "إلى الفنانة القدير، العزيزة أحلام، نورتي الكويت بقدومك يا أم فاهد.. من سالم الهندي".

ونشرت أحلام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لباقة الورد وشكرت بتعليقها عليها سالم الهندي فكتبت: "تسلم يا بوفواز الغالي على هالورد اللي يدل على ذوقك وتقديرك شكراً اخويه سالم الهندي".

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