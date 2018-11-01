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رسميا.. إعلان موعد عودة استضافة استاد القاهرة للمباريات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:34 ص
رسميا.. إعلان موعد عودة استضافة استاد القاهرة للمباريات
استاد القاهرة
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الفجر الرياضي
 

أعلن اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة عودة اللعب على الاستاد بحد أقصى يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل.

 

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "الإصلاحات في استاد القاهرة والتطوير وزراعة النجيل اقتربت من الانتهاء وسيعود الملعب لاستضافة المباريات بحد أقصى 15 ديسمبر".

 

وأضاف درويش: "صيانة استاد القاهرة ستكون مصرية تحت إشراف أجنبي حتى يتم الحفاظ على النجيلة وأرضية الملعب.. ندرس عروضًا جديدة لتجهيز كراسي جديدة للمدرجات".

 

وأشار علي درويش إلى أن ناديي الأهلي والزمالك عليهما ديون مستحقة لهيئة استاد القاهرة لكن يمكن جدولتها لخوض مباريات القطبين على الملعب لأن الاستاد ملك للجميع.

 

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