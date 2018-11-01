أفضل الوجهات السياحية للشتاء في أمريكا

يبحث عشاق الرياضات الشتوية عن وجهات سياحية مناسبة لهم وخاصة في فص الشتاء، لذا جمعنا لكم في السطور التالية مجموعة من الوجهات السياحية في أمريكا المناسبة لزيارتها في الشتاء





1. "بارك سيتي"

تقع هذه المدينة في يوتاه، وتشتهر بمُنتجعاتها الخاصَّة بالتزلُّج والرياضات الشتوية الأخرى.

ولكنَّها لا تخصُّ هذه الفئة حصرًا، بل يمكن عند زيارتها من قبل غير الرياضيين استكشاف المنطقة التاريخيَّة فيها، كما تناول الطعام في "ريفرهورس أون مين"، وهو أحد أفضل المطاعم في أميركا، أو زيارة "حديقة يوتاه الأولمبية".





2. "غالينا"

تشتهر مدينة "غالينا" الواقعة في ولاية إلينوي الأمريكيَّة، بعماراتها التاريخيَّة، وسحر بلدتها الصغيرة.

وهي تُعتبر ملاذًا للعائلات، وتضمُّ الكثير من المسارات منخفضة المستوى، في منتجع "تشستنات ماونتن سكي ريزورت".





3. "بريكنريدج"

تزخر المدينة بمنحدرات التزلُّج؛ ويُنصح عند الزيارة بتخصيص الوقت لاستكشاف "بريكنريدج"، من خلال القيام بنزهة حول المنطقة التاريخيَّة الأكبر في كولورادو، واحتساء الكاكاو الساخن أثناء رؤية المنازل المُغطَّاة بالثلج.

ويمكن أن تتزامن الرحلة مع موعد أحد المهرجانات الشتوية، ولا سيَّما "البطولة العالمية للمنحوتات الثلجيَّة".





4. "يلوستون"

تعدُّ "يلوستون" من الحدائق الوطنيَّة الأمريكيَّة الأكثر شعبيَّة، وتكتظُّ بـ الزائرين في الصيف، كما في الشتاء، حينما يمكن استئجار الزلَّاجات، أو حجز جولة مع مدرِّب لرؤية البيسون والظباء والأغنام على الثلوج، قبل العودة إلى الفندق وشرب كوب من عصير التفَّاح المملَّح.





5. "سافانا"

تعتبر "سافانا" من المدن الأكثر رومانسيَّة في جورجيا، ويُنصح بزيارتها خلال الأشهر الباردة، حيث يمكن للـ سائح حجز غرفة الفندق وتذكرة الطائرة بأقلِّ تكلفة، مقارنة بموسم الذروة السياحي الصيفي.





6. بحيرة "تاهو"

لعشَّاق الرياضات الشتوية الممتعة في الهواء الطلق، تبدو بحيرة "تاهو" مثاليَّة.

وهناك، يحلو الجلوس في غرفة الفندق الدافئة المُطلَّة على البحيرة، والمتعة برؤية الأفق.





7. بحيرة "بلاسيد"

من المعروف أن درجة الحرارة في الشتاء، على الساحل الشرقي، قد تصل إلى التجمُّد، ولكنَّ المقيمين في هذه المدينة محظوظون بمناخ معتدل، حيث تتساقط الثلوج لترسم مشهدًا جذَّابًا، من دون بلوغ الحرارة نقطة التجمُّد.