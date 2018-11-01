طرح البرومو الدعائي الرسمي الأول لفيلم "The Quake"

طرحت شركة Magnolia البرومو الدعائي الرسمي الأول لفيلم The Quake، والمقرر انطلاق عرضه في الصالات السينمائية الأمريكية يوم 14 ديسمبر المقبل

وتدور أحداث الفيلم في عام 1904 حول زلزال بلغت شدته 5.4 درجة بمقياس ريختر في مدينة أوسلو، وكان مركزه في "أوسلو جرابن" الذي يمر تحت العاصمة النرويجية.

الفيلم بطولة كل من كريستوفر جونير، اني داهل تورب، هانج تران، جوناس هوف أوفتيبرو، اديث هاجنرود-ساندي، كاثرين ثوربورج يوهانسن، تينا شى وستيج أمدام.